بينها ضم العلاوات.. 5 قرارات عاجلة من السيسي للحكومة بشأن المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حزمة من الإجراءات الجديدة التي وجه الحكومة والجهات المختصة باتخاذها وتفعيلها خلال الفترة القادمة.
وجاءت التكليفات الرئاسية الجديدة على النحو التالي:
- ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
- تكون العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.
- وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين.
- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة.
- شمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه.
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