السيسي: حالة التشكيك موجودة منذ 80 عاما.. وأطالب بمزيد من الأخذ بالأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية لم تخبأ أي شيئ عن المواطنين، لكن طوال الـ6 سنوات الماضية دائما ما يشكك الطرف الآخر في كل إجراء، لافتًا إلى أن الحديث الكاذب سيستمر في الوجود، مضيفا: "هذا الخطاب الكاذب لا ينطبق على فيروس كورونا فقط، لكن دي حالة تعشها مصر منذ 80 سنة".

وأضاف السيسي، خلال لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد الأم، اليوم الأحد، أن حالة الكذب المستمرة طوال السنوات السابقة تسببت في تشكيل حالة عند المصريين من عدم الثقة في أنفسنا أولا ثم الحكومة، وحاليا يتم التشكيك في كل إجراء، تتخذه الحكومة، قائلا: "هنخبي عليكم ليه؟!".

وأكد الرئيس: مصر ليست استثناءا، الحكومة قامت بإجراءات علمية واحترازية حقيقية، بهدف احتواء انتشار هذا الفيروس.

وأكد الرئيس: "التشكيك أمر سلبي بيحسس المصريين بعدم الأمان والراحة، والبيانات التي تصدرها الحكومة تصدر بمنتهى الشفافية والمصداقية، قائلا: "أنا بقول كدا عشان أطمنكم، لكن لازم نأخذ بمزيد من الأسباب".

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