شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الأحد بدون قداسات في الكنائس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة يمر يوم الأحد بدون إقامة الصلوات في الكنائس، ونرصد هنا كنيسة، العذراء مريم بالعمرانية، وهي خالية من المصلين اليوم الأحد، بسبب اجرائات احتواء فيروس كورونا المستجد.

واتخذ الأزهر الشريف والكنيسة القطبية ووزارة الأوقاف في مصر، امس السبت، قرارا بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وهو إجراء اتخذته عدد من الدول لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.



الغاء الصلاه بالكنائس



إلغاء الصلاه داخل الكنائس



إلغاء صلاه الأحد



إلغاء صلاه الأحد بالكنائس



إلغاء صلاه الأحد



الكائس فارغة



الكنائس بدون مصلين طبقا لقرار الغلق



الكنائس بدون مصليين



الكنائس فارغة (2)



الكنائس فارغة (3)



الكنائس فارغة من المصلين

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الكنائس فارغة



الكنائس



خلو الكنائس من المصلين



صلاه الأحد فارغة



طبقا لقرار الغلق الكنائس بدون مصليين



عدم دخول المصليين للكنائس طبعا لقرار الغلق



غلق الكنائس طبقا للقرار



غلق الكنائس (2)



غلق الكنائس (3)



غلق الكنائس



غلق صلاه الأحد بالكنائس



قرار الغلق للكنائس



قرار الغلق



إغلاق الكنائس (2)