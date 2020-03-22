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لأول مرة.. الأحد بدون قداسات في الكنائس بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة يمر يوم الأحد بدون إقامة الصلوات في الكنائس، ونرصد هنا كنيسة، العذراء مريم بالعمرانية، وهي خالية من المصلين اليوم الأحد، بسبب اجرائات احتواء .

واتخذ الأزهر الشريف والكنيسة القطبية ووزارة الأوقاف في مصر، امس السبت، قرارا بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وهو إجراء اتخذته عدد من الدول لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

الغاء الصلاه بالكنائس
الغاء الصلاه بالكنائس

 

إلغاء الصلاه داخل الكنائس
إلغاء الصلاه داخل الكنائس

 

إلغاء صلاه الأحد
إلغاء صلاه الأحد

 

إلغاء صلاه الأحد بالكنائس
إلغاء صلاه الأحد بالكنائس

 

إلغاء صلاه الأحد
إلغاء صلاه الأحد

 

الكائس فارغة
الكائس فارغة

 

الكنائس بدون مصلين طبقا لقرار الغلق
الكنائس بدون مصلين طبقا لقرار الغلق

 

الكنائس بدون مصليين
الكنائس بدون مصليين

 

الكنائس فارغة (2)
الكنائس فارغة (2)

 

الكنائس فارغة (3)
الكنائس فارغة (3)

 

الكنائس فارغة من المصلين
الكنائس فارغة من المصلين

 

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الكنائس فارغة
الكنائس فارغة

 

الكنائس
الكنائس

 

خلو الكنائس من المصلين
خلو الكنائس من المصلين

 

صلاه الأحد فارغة
صلاه الأحد فارغة

 

طبقا لقرار الغلق الكنائس بدون مصليين
طبقا لقرار الغلق الكنائس بدون مصليين

 

عدم دخول المصليين للكنائس طبعا لقرار الغلق
عدم دخول المصليين للكنائس طبعا لقرار الغلق

 

غلق الكنائس طبقا للقرار
غلق الكنائس طبقا للقرار

 

غلق الكنائس (2)
غلق الكنائس (2)

 

غلق الكنائس (3)
غلق الكنائس (3)

 

غلق الكنائس
غلق الكنائس

 

غلق صلاه الأحد بالكنائس
غلق صلاه الأحد بالكنائس

 

قرار الغلق للكنائس
قرار الغلق للكنائس

 

قرار الغلق
قرار الغلق

 

إغلاق الكنائس (2)
إغلاق الكنائس (2)

 

إغلاق الكنائس
إغلاق الكنائس

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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