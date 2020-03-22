شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات للوقاية من كورونا على العاملين بمحافظة القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت محافظة القاهرة من اجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا حيث يخضع الجميع للكشف الحرارى عند الدخول لديوان المحافظة ،كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين، مجانا، ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.