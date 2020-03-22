سرعة الرياح 11 مترًا في الثانية.. البيئة: أتربة وشبورة خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الأحد - الاثنين)، في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

ويتلاحظ وجود نشاط في حركة الرياح حيث تتراوح السرعة الصغرى والعظمى المتوقعة لها على مدار اليومين من 1.3 متر في الثانية الواحدة إلى 10.9 متر في الثانية.

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على المنصورة ودمياط، وسيئة على (كفرالشيخ - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على أسوان وسيئة على (قنا - الأقصر - سوهاج - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا بمحافظات شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على مرسى مطروح، وسيئة على الإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال ساعات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة على المناطق المكشوفة بمحافظة مرسى مطروح مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

5- القناة وسيناء

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تكون حالة الهواء متوسطة على (بورسعيد - الإسماعيلية)، وسيئة على (جنوب سيناء - شمال سيناء - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، ويتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال ساعات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (البحيرة - دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، وتنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال ساعات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على المنيا، ومتوسطة على (بني سويف - أسيوط - سوهاج - الفيوم)، وسيئة على (الأقصر - أسوان - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط خلال ساعات النهار الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة بمحافظات مصر الوسطى مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على مرسى مطروح والإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا خلال ساعات النهار، الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد)، وسيئة على (شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط أحيانًا الرياح المثيرة للأتربة والرمال المثارة في المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.