خوفًا من تفشي كورونا.. طلب إحاطة لتعليق العمل بمكاتب البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لتعليق العمل بمكاتب البريد بمختلف محافظات مصر، كإجراء وتدبير احترازي لحماية المواطنين من عدوى انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشبراوي، في طلبها: "هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، وسندفع ثمن تداعايتها وآثارها، وهي مكاتب البريد المكتظة بمئات العملاء، وسط حالة من التكدس والتخبط والجميع في سباق من أجل أن يُنهي مصلحته أولًا وليس هناك أي وجود لتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية، وإذا كان هناك من بين هؤلاء مصابين بفيروس كورونا، فإن العدوى ستصيب الجميع وأسرهم، الأمر الذي ينذر بكارثة وخطورة شديدة سندفع ثمنها مالم نتحرك قبل فوات الآوان".

وأوضحت عضو مجلس النواب: "لابد من تعليق العمل في مكاتب البريد مؤقتًا وليكن لمدة أسبوعين لحين عبور الأزمة، وإيجاد آلية مؤقتة لصرف المعاشات حتى لا يتأثر من ذلك أصحاب المعاشات"، لافتة إلى أن بعض الدول الأوروبية والعربية عطلت العمل بعدد من المصالح الخدمية والجماهيرية في سبيل خطتها لمواجهة فيروس كورونا.​