بقيمة 21 مليون.. إحباط ترويج 1520طربة حشيش و100 ألف قرص مخدر بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و100 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري وذخائر بقيمة 21 مليون جنيه في مطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح، مستغلين في ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية.

وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما (عاطلين – شقيقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى براني بمطروح) .

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بالقرب من منطقة سكنه وبحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221,500 كيلو جرام وكمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام، 100 الف قرص مخدر، بندقية آلية، 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 3 خزن لأسلحة نارية، ومبلغ مالي، هاتف محمول .

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح الناري والذخائر بقصد الإتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي (20.920.000) عشرون مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.