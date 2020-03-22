ضبط 6 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 75 حكمًا قضائيًا في بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وقوات الأمن المركزي حملة مكبرة، لاستهداف أطراف 3 عائلات مقيمين بقريتي (أم القصور، العتامنة) دائرة مركز شرطة منفلوط، والمرتبطين بخلافات وخصومة ثأرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية عبارة عن رشاش جرينوف، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 مسدس، فرد خرطوش بحوزة 5 متهمين وكذا تنفيذ 75 حكم قضائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.