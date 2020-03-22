بقيمة 2 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج 25 ألف قرص تامول في السلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بالسلوم، وبحوزته 25 ألف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطرح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم، وعثر بحوزته على (25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - 2 بندقية خرطوش – 10 طلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (2,000,000 – اثنان مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.