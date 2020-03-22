بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات قاموا بارتكاب 9 وقائع سرقة بمحافظة أسيوط.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام (عدد 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة – مقيمين بحافظتي أسيوط والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات (بأسلوب توصيل الأسلاك).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما (عدد 9 جرائم سرقات سيارات) بالاشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة (ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط) ومركزي شرطة (المنيا، أبو المطامير بالبحيرة).

وتم بإرشادهم ضبط (عدد 8 سيارات من ضمن السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع) وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.