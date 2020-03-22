"الداخلية": تنفيذ 47 ألف حكم قضائي و113 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري، بحوزة 23 متهمًا، وتنفيذ 47989 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهمًا، ارتكبوا 15 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 113 قضية مخدرات بحوزة 119 متهمًا، وضبط (21) متهمًا، في مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين، وضبط 5 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وفي ضبط 140 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 10 سيارات، دراجة، وضبط 21337 مخالفة مرورية، وفحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين ايجابية (4) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.