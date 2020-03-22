الداخلية: ضبط 15طن مواد غذائية مغشوشة و54 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية عن ضبط (مخزن- مصنع)، بإجمالي كمية وزنت (15,56 طن مواد غذائية)، بمخالفات "بدون ترخيص، غير مطابة للمواصفات، متغيرة الخواص، غير صالحة للاستهلاك" بالمخالفة لقانون المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن المنوفية.

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كما تم ضبط 25 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، وضبط 54 قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد. و5 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، و5 قضايا عبارة عن (إلقاء مخلفات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.