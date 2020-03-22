أمن القاهرة: ضبط شخص سرق سيارة وغير معالمها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع.

تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وفى وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته فى شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها فتوجه المُبلغ صحبته مستقلان السيارة المشار إليها، وحال تواجدهما بإحدى الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخُرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

ومن خلال إجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة خط سير هروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد تامر فراج، وكيل قسم مباحث السيارات، والرواد أحمد هيكل وعبد الفتاح رؤوف ومحمد شوقي، والرائد أحمد مختار، معاون مباحث قسم دار السلام، من ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها "عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلاً من لوحاتها الأصلية" وعُثر بداخل السيارة على (لوحات السيارة الأصلية- هاتف محمول "المستخدم في ارتكاب الواقعة"- مفتاح سيارة "مقلد").

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامه بتغيير معالم السيارة على النحو المُشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط مرتكب واقعة تغيير لون السيارة وفني تصنيع مفاتيح السيارات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.