أخبار مصر | بيان عاجل لتوفير الدعم وأدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل لتوفير الدعم وأدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطًا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق.
وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم الأحد، أن هناك قرى ومناطق نائية وأسر غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها، والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
ونوه بأنه مهما بلغت تكلفة تلك الأدوات والمطهرات المالية والاقتصادية، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس.
وقال: إن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخرًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف الحرجة وتقديم تلك المواد مجانًا حفاظًا على حياتهم والحد من انتشار الفيروس.
ونوه بأنه لا بد من رفع نسب الوعي في تلك المناطق التي تزداد بها التجمعات وذلك بوسائل تتناسب وطبيعة تلك المناطق للتوعية بخطورة هذا الفيروس وانتشاره السريع، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة العمل على حصر الأسر غير القادرة في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، وتوفير الدعم اللازم والتوعية بما يتناسب مع تلك القرى والمناطق بما يحد من انتشار الفيروس في تلك المناطق.
كما طالب الحكومة أيضا بتوفير المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم اللازمة في تلك المناطق النائية والقرى وللأسر غير القادرة مجانًا.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.
وأضاف أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.
وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد، مؤكدًا أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.