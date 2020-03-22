أخبار مصر | برلمانية تطالب بفرض حظر تجول لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بفرض حظر تجول لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت إيفلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقترح برلماني إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتقديمه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر تجول، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

وقالت في بيان اليوم الأحد: أن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلي لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات.

وأضافت أن إسبانيا وفرنسا فرضتا حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار الفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها، زاتخاذ بعض الولايات الأمريكية نفس القرار، وبعض الدول العربية اتخذت هذا القرار مثل الأردن والعراق والكويت.