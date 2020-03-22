أخبار مصر | برلمانية تطالب بإنشاء مستشفى للكشف على المصريين بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بإنشاء مستشفى للكشف على المصريين بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت غادة صقر، عضوة مجلس النواب، كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بضرورة إقامة مستشفى ميداني بحديقة السفارة المصرية بروما وبالقنصلية المصرية بميلانو للمصريين المغتربين لعدم توافر أماكن بالمستشفيات الإيطالية.
وأشارت في بيان اليوم الأحد، إلى أن ذلك سيساهم في الكشف على الجالية المصرية، فضلا عن تخيف التكدس على المستشفيات بإيطاليا، وتقديم يد العون للحكومة الإيطالية في تجاوز الأزمة والقضاء على فيروس كورونا.
وأوضحت أن هذا المطلب الإنساني مرفوع من أبنائنا المصريين المقيمين بإيطاليا إلى لجنة الشراكة الأورومتوسطية.
وناشدت عضوة مجلس النواب، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزير التموين، الدكتور علي مصلحي، بصرف جميع من توقفت بطاقاتهم التموينية ومساعدات تكافل وكرامة المستحقين في هذا الوقت الحرج، فضلا عن رعاية أصحاب الورش والحرف من جانب وزارة القوى العاملة.
وتخطّت حصيلة الوفيات من جراء وباء كورونا في إيطاليا خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد، في وقت اتخذت فيه الحكومة إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.
وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم من وباء كورونا. وأحصت السلطات الإيطالية 6557 اصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.
وسجل العدد الأكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال)، إضافة إلى نحو نصف المصابين الجدد.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.
وقال: إنّ الحكومة قرّرت "إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر "ضروريّة ومهمّة وحيويّة"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.
وأضاف أن الصيدليات ومحال السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل ستُواصل عملها، قائلًا "نحن نُبطئ المحرّك الإنتاجيّ للبلاد، لكنّنا لا نوقِفه"، واصفًا هذه الخطوة بأنّها "ليست سهلة".
وتابع "كونتي" أنه "لا يمكننا إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا كل يوم" إنّها أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية".
وأردف أن "التدابير المعتمدة ستأخذ بعض الوقت قبل أن تظهر نتائجها. يجب أن نُواصل احترام كلّ هذه القواعد بصبر وثقة. إنّها قاسية، أنا أعلم ذلك. لكن ليس لدينا بديل. علينا أن نُقاوم، إنها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا ومَن نحبّ".