أخبار مصر | عاجل.. منظمة الصحة العالمية: انتظروا كورونا بعد انتهاء الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منظمة الصحة العالمية: انتظروا كورونا بعد انتهاء الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا يستغرق عامًا على الأقل لكنه سيحدث، مشيرًا أنه لا يصيب فئة كبار السن فقط، وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

وأكد المسؤول أن الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، مؤكدا على ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخصا. وذكرت المنظمة، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية. Advertisements

وفي سياق آخر كشفت منظمة الصحة العالمية عن توقعاتها المتشائمة إزاء آفاق تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اثنتين من دول العالم العربي، مؤكدة أنها تنتظر ارتفاعا حادا في حصيلة المصابين هناك.