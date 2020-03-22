أخبار مصر | الوفد: الأطباء يخوضون معركة صعبة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الأطباء يخوضون معركة صعبة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بجهود الدولة المصرية المبذولة في مكافحة وباء فيروس كورونا، خاصة جهود أطباء مصر وأطقم التمريض، الذين يخوضون معركة صعبة وخطيرة، ومهمة قومية لمحاصرة المرض والمرور بالكبوة بدون خسائر، وصفا إياهم بـ"الجيش الأبيض".
وأكد "الهضيبي" في تصريحات اليوم الأحد، أن دور الأطباء في مواجهة فيروس (كوفيد-19)، الذي أصاب نحو 171 دولة حول العالم، يعد دورًا وطنيًا للتعامل مع الأزمة، وملحمة وطنية يسطرها أبطال مصر "خط الدفاع الأول" في تحمل مسئولية ثقيلة وصعبة للتصدي للفيروس عبر أداء واجبهم المهني داخل المستشفيات بمختلف المحافظات.
وأثنى "الهضيبي" على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور محمود عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قائلًا: "تاج الدين من الشخصيات التي لها خبرة وباع طويل جدًا في هذا المجال، وبمثابة الرجل المناسب في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد الآن".
وأكد أن مصر حرصت على تفعيل جميع الإجراءات التي اتخذتها على مستوى عالٍ، ووفق التدابير التي اتخذها العالم خاصة مناطق العزل الطبي، مشددًا أن الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، تتم بالشكل المطلوب.
وأشاد بجهود الشباب المصري في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في شن حملات التوعية بتوزيع المنشورات وطرق الأبواب وتوجيه المواطنين في الشوارع وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل، والتي ثبتت نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء وربوع مصر.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الوفد، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حتى تتنهي الازمة في القريب العاجل دون وجود تصاعد الخسائر سواء كانت مادية أو صحية.
كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع الدكتور محمد عوض تاج الدين.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.
وأضاف: أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.