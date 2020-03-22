أخبار مصر | الوفد: الأطباء يخوضون معركة صعبة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الأطباء يخوضون معركة صعبة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بجهود الدولة المصرية المبذولة في مكافحة وباء فيروس كورونا، خاصة جهود أطباء مصر وأطقم التمريض، الذين يخوضون معركة صعبة وخطيرة، ومهمة قومية لمحاصرة المرض والمرور بالكبوة بدون خسائر، وصفا إياهم بـ"الجيش الأبيض".

وأكد "الهضيبي" في تصريحات اليوم الأحد، أن دور الأطباء في مواجهة فيروس (كوفيد-19)، الذي أصاب نحو 171 دولة حول العالم، يعد دورًا وطنيًا للتعامل مع الأزمة، وملحمة وطنية يسطرها أبطال مصر "خط الدفاع الأول" في تحمل مسئولية ثقيلة وصعبة للتصدي للفيروس عبر أداء واجبهم المهني داخل المستشفيات بمختلف المحافظات.

وأثنى "الهضيبي" على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور محمود عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قائلًا: "تاج الدين من الشخصيات التي لها خبرة وباع طويل جدًا في هذا المجال، وبمثابة الرجل المناسب في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد الآن". وأكد أن مصر حرصت على تفعيل جميع الإجراءات التي اتخذتها على مستوى عالٍ، ووفق التدابير التي اتخذها العالم خاصة مناطق العزل الطبي، مشددًا أن الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، تتم بالشكل المطلوب.