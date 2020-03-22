أخبار مصر | رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، برسالة شكر لأطباء مصر، قائلًا: "أثمن بكل تقدير واحترام ما تقومون به، ليس فقط دوركم البطولي على صعيد الحرب مع الوباء الذى ضرب العالم ومنه بلدنا مصر".

واستطرد في بيان اليوم الأحد: "لكن أثمن واقدر دوركم وجهودكم المستمرة على الدوام فى كل الأقسام وفى كل الأحوال، وما تواجهونه من مخاطر وماتقدمونه من جهد وتضحيات فكل طبيب فيكم بطل فى مكانه سواء فى الاستقبال أو الطوارئ، أو العيادات، وغيرها من باقى أقسام المستشفيات، ونقابتكم خلفكم، تحاول قدر الإمكان مساعدتكم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لدعمكم".

اقرأ أيضًا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى أمس، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وفاة حالتين