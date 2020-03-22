أخبار مصر | عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور أسامة طلعت، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار- جامعة القاهرة، لشغل منصب رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بطريقة الإعارة لمدة عام واحد، خلفًا للدكتور جمال مصطفى.

وكلف مصطفى بأعمال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وجاء القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبناءها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، وكذلك الاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، وسعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.