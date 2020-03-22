مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"كتائب القنص المشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"كتائب القنص المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر إعادة محاكمة المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم، وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية، في القضية رقم 30957 لسنة 2016، جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ"كتائب القنص المشروع"، الصادر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضدهما، وذلك تأجيلًا إداريًا لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد، وخالد سلامة.

وأفادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء أن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020، الصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، الذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبًا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

شهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم بينما حضر الدفاع عنهم، وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر التي أصدرت قرارها المتقدم .

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم، وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية، الصادر ضدهما حكما غيابيا من محكمة جنايات مغايرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالسجن المؤبد.

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أطلق على القضية "كتائب القنص المشروع" التي حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، المتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل، اسمه الحركي "صرخات الرحيل" و23 متهمًا أخرين.