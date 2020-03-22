مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 بـ"أحداث عنف 15 مايو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 بـ"أحداث عنف 15 مايو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهم في أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016، لجلسة 26 أبريل المقبل؛ لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وأفادت المحكمة بأنه فور اعتلائها منصة القضاء، تبين تعذر إحضار المتهمين من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

وشهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم بينما حضر الدفاع عنهم، وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل.

والمتهمون هم كل من: محمد حسني السيد ومحمد علي عبدالعال وحسني شريف إبراهيم.

وشمل أمر إحالة المتهمين التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة أن المتهمين اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد.

كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتضمن قرار الإحالة التي أعدته النيابة العامة أيضًا منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور.

كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.



Advertisements