مصر | ضبط متهم بسرقة سيارة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم بسرقة سيارة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد،من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة سيارة، وتغيير معالمها بقصد التصرف في بيعها.

وتبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

وفي وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفيًا أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها فتوجه المُبلغ صحبته مستقلان السيارة المشار إليها.

وحال تواجدهما بإحدى الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخُرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بخط سير هروب المتهم والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المُستولى عليها "عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلًا من لوحاتها الأصلية" وعُثر بداخل السيارة على (لوحات السيارة الأصلية- هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"- مفتاح سيارة "مقلد"). Advertisements

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامه بتغيير معالم السيارة على النحو المُشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط مرتكب واقعة تغيير لون السيارة وفنى تصنيع مفاتيح السيارات.