شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. توقيع بروتوكولين لتنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بـ3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين لتنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي بمحافظات الوادى الجديد والبحيرة وأسيوط، وذلك بديوان التنمية المحلية، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى.

وقال «شعراوي» إنه سيتم بموجب البرتوكولين استكمال تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بقرى (الزرابى ودكران والبلايزة والعونة) بمحافظة أسيوط، وزاوية صقر بمحافظة البحيرة لخدمة حوالى 200 ألف مواطن، كما سيتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد لخدمة حوالى 25 ألف مواطن في قرى (على بن أبى طالب ودرب الأربعين والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن والصحوة).

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وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسير بخطى سريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بنهو المشروعات لتحقيق الأهداف المتفق عليها وتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة وتحقيق رضاهم.

ووجه بضرورة التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية للمواطنين فور نهو هذه المشروعات لتمكينهم من الاستفادة منها في ضوء البرتوكول السابق توقيعه مع الشركة القابضة في هذا الشأن.

من جانبه، وجه الدكتور عاصم الجزار، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة نهو أعمال التصميمات ومستندات الطرح والتعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال حتى يتم نهو هذه المشروعات خلال 6 أشهر بحد أقصى طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجه وزير الإسكان، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة ضخ التمويل المطلوب لمقاولى التنفيذ لتمكينهم من نهو كافة الأعمال قبل 30 يونيو المقبل.