شكرا لقرائتكم خبر عن عندما يقول المؤذن «صلوا في بيوتكم» ماذا تردد؟.. «الإفتاء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم التنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، لإطلاق أذان النوازل ظهر اليوم الأحد.

كانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات .

وأوضحت الوزارة صيغة «الآذان» الجديدة، وجاء النص الجديد التالي:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

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أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضحت دار الإفتاء ماذا يجب أن نردد عندما يقول المؤذن «صلوا في بيوتكم»، مضيفة: «عندما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم.. تردد خلفه وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله».