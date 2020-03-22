شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سجين داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وقد كشفت التقارير إصابة بأمراض مزمنة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير مستشفى المنيا العام، بوصول «سمير. ر. م»، 59 سنة، سجين داخل سجن المنيا شديد الحراسة، جثة هامدة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وكشفت التقارير الطبية أنه كان يعاني أمراضا مزمنة. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سجين داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.