فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان، الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد". الفيديو التالى يرصد أهم المعلومات عن ذلك اللقاح الروسى. لقاح روسى لمواجهة كورونا موسكو أعلنت بدء اختبار لقاح لعلاج مرضى الفيروس القاتل Advertisements الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة هي المسئولة عن إجراء التجربة الهيئة تعمل على تطوير نماذج لقاحات بـ 6 منصات تكنولوجية مختلفة العلماء الروس بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات الدراسات الروسية ستحدد أكثر النماذج الأولية أمانًا لتكوين المناعة سيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه يأمل العلماء الروس أن يتوفر اللقاح في نهاية 2020

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