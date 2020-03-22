شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : نشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا مسئولية وطنية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن بناء الوعي المستنير تجاه مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد ، وبيان أن الوقاية ليست خيرًا من العلاج فحسب ، بل هي العلاج نفسه تجاه داء لم يظهر له حتى تاريخه علاج محدد له ، وبيان أن مضاعفات هذا الداء لا تحتمل لشدة ألمها ، وأن مزيدًا من الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط هو سبيلنا الأمثل للنجاء معًا بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا ، كل ذلك مسئولية وطنية ، يسهم فيها كل منا بأقصى جهده ، سواء علماء الدين والإعلاميون والمفكرون والكتاب ، والشباب في محيطهم المجتمعي وعلى صفحاتهم الإلكترونية .

وقال الوزير فى بيان له ، نضرع إلى الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وكانت أكدت وزارة الاوقاف، أنه لن يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال، ولا سيما أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن قرار غلق جميع المساجد ووقف الأذان الموحد الذى يبث بألف مسجد وإطلاق أذان النوازل الذى إطلق فى صلاة العصر ولمدة أسبوعين تم تطبيقهم جميعا.

وأوضحت الغرفة تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق، بالإضافة لقيام جهات التفتيش بالوزارة تعمل بقوة، كما تم تكليف الدعاة بالتفتيش على المساجد وتكليف كل مفتش بـ 30 مسجدا.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، ل الخليج 365، أن الغرفة فى انعقاد دائم، وتتواصل مع المديريات، ومع قطاعات التفتيش، وكافة مؤسسات الدولة والإعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.

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وأضاف رئيس غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت مخالفتين بمسجدى ابو السعود بالمنيل والصديق بشيراتون، وسيتم التعامل مع المخالفة.

واوضح رئيس الغرفة ان الدعاة الان اصبحوا مفتشين مكلفين لحين انتهاء الازمة وحقوقهم ستدفع كاملة مشيدا بجهود الدتاة والقيادات.

كانت قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.