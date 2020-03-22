شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة بكورونا من الحجر الصحى بالعجمى: أشعر بالأمل لأنى فى يد أمينة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحجوزة فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى بالإسكندرية، عن شعورها بالأمل، واطمئنانها على نفسها داخل الحجر الصحى فى مصر، وذلك فى ظل الاهتمام والرعاية التى تحظى بهما من قبل الأطقم الطبية فى المستشفى.

ونشرت ميريت، مقطع فيديو يستعرض صورها داخل الحجر الصحى برفقة الأطقم الطبية التى ترعاها وتتابع حالتها، مع أغنية "روح إنسان" للفنانة شيرين عبد الوهاب، التى تظهر كلماتها وألحانها فى الخلفية مع عرض صورة السيدة المصابة بكورونا داخل الحجر الصحى خلال الـ 5 أيام الماضية.

وقالت السيدة التى كانت قد بدأت قبل أيام نشر تفاصيل رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا والعلاج فى مصر، فى تعليقها على مقطع الفيديو بتدوينه جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، "أصدقائى الأعزاء.. اليوم الخامس بالحجر الصحى فى مستشفى العجمى العام.. أشعر بالأمل .. ولسوء الحظ لن تأتى نتائجى من وزارة الصحة.. وبدلاً من ذلك، سأفعلها مرة أخرى يوم الاثنين".

وأضافت "إن شاء الله - وكلما حصلت على نتيجتين سلبيتين - سيخرجون منى.. وحتى ذلك الحين، أنا فى أيد أمينة لهؤلاء الرجال والنساء الذين يعتنون بنا جيدًا.. استمتعوا بمقطع الفيديو".

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ويشار إلى أن ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحجوزة فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى، فى محافظة الإسكندرية، كانت قد كشفت عن تفاصيل جديدة متعلقة بيومها الرابع داخل غرفة الحجر الصحى بالمستشفى، والإجراءات والفحوصات الطبية التى يجريها الأطباء عليها.

ويذكر أن قالت ميريت – التى كانت قد بدأت قبل أيام نشر تفاصيل رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا والعلاج فى مصر – فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، إنها "تقضى اليوم الرابع فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى العام"، وأضافت "أصدقائى الأعزاء.. لقد أجريت اليوم اختباراتى - أى مسح فى الحلق، ومسح فى الأنف، وفحص الدم - ويجب أن تظهر نتائجى بعد ظهر غد / مساء".

وأضافت السيدة المصابة بكورونا، "إذا كانت النتيجة سلبية، سننتظر 48 ساعة، ثم نجرى الاختبار مرة أخرى.. وكما ذكرت من قبل، يجب أن أظهر اختبارين سلبيين ليخرجونى.. وفى ملاحظة إيجابية، تم تخفيض دوائى.. لذلك أنا أتحسن.. وأشعر بتحسن".

وتابعت: "أيضًا، أريد فقط أن أضيف أن خادمتى العزيزة التى كنت قلقة للغاية بشأنها لا تزال لا تظهر أى علامات على الإصابة.. لقد مر أسبوعان الآن منذ أن ظهرت أعراضى.. لقد انتهى بها الأمر بتلقى اتصال من وزارة الصحة التى طمأنتها، ولم تكن هناك أعراض لذلك.. وهى غير مصابة بكورونا"، وأضافت "سائقى قلقًا قليلًا.. ذهب وأجرى الاختبار الذى أظهر سلبية إصابته".