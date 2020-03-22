شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يصدر قرارات بتعيين مساعدين للوزير فى قطاعات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عدة قرارات لدفع العمل بالوزارة وبقطاعاتها المختلفة، حيث كلف يمنى البحار معاون الوزير للشئون الفنية، لشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية عن طريق الندب الكلى لمدة عام.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم تكليف أحمد عبيد لشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير بطريقة الندب الكلى ولمدة عام، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبناءها وتصعيدهم لترقى المناصب القيادية، وكذلك الاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوى الخبرة، وسعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

كما تم تكليف الدكتور أسامة طلعت أستاذ ورئيس قسم الآثار الاسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة ، لشغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للاثار بطريقة الإعارة ولمدة عام واحد، وذلك خلفا للدكتور جمال مصطفى الذى كلف بأعمال نائب الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار لشئون الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.

يذكر ان الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار اعلن امس عن غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 23مارس وحتى 31مارس وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، وخلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.