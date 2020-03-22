شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إجراءات وقائية مستمرة لحماية دور الأيتام والأطفال من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة متعددة وتشمل رعاية الأيتام ورعاية الأطفال ورعاية "مواطنين بلا مأوى"، ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين، موضحا أن كل هذه المؤسسات تحتاج إلى التطوير سواء من البنية التحيتية أو تطوير الكوادر التى تعمل بها وصولا إلى الخدمة المنشودة للمواطنين وخاصة الأطفال فى أعمار صغيرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم وضع معايير لهذه المؤسسات من حيث الشكل والمكان والآمان وحماية الأطفال والأشخاص العاملين بها وآليات الرقابة على هذه المؤسسات، لافتة أن هذه المعايير لم تطبق بشكل كامل مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل ولكن علينا التعاون مع الجمعيات الأهلية من أجل تطبيق هذه المعايير.

وأشارت إلى أنه لابد من آلية رقابة على فئة الأطفال داخل المؤسسات من خلال تضافر الجهود سواء من الحكومة أو الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن اللقاء الذى جمعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش أكثر من ملف وعلى رأسها الحماية من فيروس كورونا سواء داخل الوزارة أو فى المؤسسات التابعة بها، وتم التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابعت الوزيرة أن الاجتماع الأخير مع الرئيس السيسى، ناقش أيضا كافة الأمور المتعلقة بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وكذلك الفئات المتضررة من موجة الطقس السيئ الأخيرة التى ضربت البلاد، ودعم غيرها من الفئات.