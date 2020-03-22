شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يحدد مع مستشارى المواد الدراسية معايير البحث لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، اجتماعا اليوم الأحد، مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية "مستشارى المواد" لتحديد معايير البحث لطلاب النقل بعد اعتماده بديلا للامتحانات التقليدية، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية اختيار الطالب لموضوع البحث فى كل مادة وآلية إعداده وكم صفحة يكتبها الطالب ونتيجة البحث وما يتطلبه من المنهج وهل سوف يشمل جميع موضوعات الترم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت آليات عقد امتحان الترم الثاني لطلاب النقل والشهادات العامة، موضحة أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

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