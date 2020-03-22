نائب وزير التعليم يحدد مع مستشارى المواد الدراسية معايير البحث لطلاب النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، اجتماعا اليوم الأحد، مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية "مستشارى المواد" لتحديد معايير البحث لطلاب النقل بعد اعتماده بديلا للامتحانات التقليدية، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية اختيار الطالب لموضوع البحث فى كل مادة وآلية إعداده وكم صفحة يكتبها الطالب ونتيجة البحث وما يتطلبه من المنهج وهل سوف يشمل جميع موضوعات الترم.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت آليات عقد امتحان الترم الثاني لطلاب النقل والشهادات العامة، موضحة أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.
- من الصف الثالث الإبتدائى إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.
- الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
- الصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
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