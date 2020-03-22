الأوقاف: بث الأذان بصيغته الجديدة على القنوات والإذاعات ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم التنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل ظهر اليوم الأحد.
وأضاف جمعة، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي لأمرين الأول اتساقه مع واقع الأذان الفعلي في المساجد، والأمر الآخر هو التكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وكون ذلك إسهامًا من الهيئة الوطنية للإعلام في توصيل رسالة توعوية مفادها أننا في ظرف طارئ واستثنائي يتطلب منا جميعًا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور الوقائية والاحترازية.
ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
وكانت قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من أمس ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا.
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