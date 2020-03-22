وزير الأوقاف: بناء الوعي تجاه مخاطر كورونا مسئولية وطنية مشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بناء الوعي المستنير تجاه مخاطر انتقال كورونا المستجد، وبيان أن الوقاية ليست خيرًا من العلاج فحسب، بل هي العلاج نفسه تجاه داء لم يظهر له حتى تاريخه علاج محدد، مسئولية وطنية.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له الأحد، أن توضيح أن مضاعفات كورونا المستجد لا تحتمل لشدة ألمها، وأن مزيدًا من الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط هو سبيلنا الأمثل للنجاء معًا بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، كل ذلك مسئولية وطنية، يسهم فيها كل منا بأقصى جهده، سواء علماء الدين والإعلاميون والمفكرون والكتاب، والشباب في محيطهم المجتمعي وعلى صفحاتهم الإلكترونية.

وتابع وزير الأوقاف:" نضرع إلى الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".