بينها القاهرة.. "الداخلية" تجري قرعة الحج في 4 محافظات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تجري مديريات أمن محافظات "قنا - القاهرة - جنوب سيناء - المنوفية"، اليوم الأحد، مراسم قرعة الحج 2020 بحضور القيادات الأمنية ومديري الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

وتجري مديرية جنوب سيناء القرعة العلنية لحج القرعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة في مدينة طور سيناء، بدون حضور المواطنين؛ نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يجرى إعلان نتيجة أسماء الفائزين فور ظهورها.

يشترط للفائزين بقرعة الحج، إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، وبيانات المُرافق "بطاقة الرقم القومي، وصلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، والحالة الصحية، ورقم هاتفه المحمول الشخصي"، ويُسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر)، ويوقَّع الطالب والمُرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.

تُخصص نسبة الـ10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا بكل مديرية، حيث تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل محافظة على حدة، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.