مصر | سقوط ديلر العجوزة لاتجاره في المواد المخدرة

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تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته لمخدر الإستروكس.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الاجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما ٨ لفافات من مخدر الإستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

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ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.