أخبار مصر | عاجل.. تحرك برلماني بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك برلماني بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيه للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما.

وأشار في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية. وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعًا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بان يكون بدل العدوى 1000 جنيه. وقال: إن الأطباء المصريين أظهروا كفاءة اعترف بها الجميع في الخارج قبل الداخل في التعامل في ظل الظروف الحالية ولا ننكر مايقدمه من جهود وتضحيات على الرغم من محدودية الإمكانيات وتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعديات في بعض الأحيان من المرضى وذويهم.

ونوه بأن إجراءات مكافحة العدوى في مستشفياتنا أقل بكثير من نظيراتها في الدول المتقدمة وأن الطبيب المصري الأكثر عرضة للعدوى من بين أطباء. وأضاف أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضه للعدوي بنسب تتجاوز 60% من غيرهم.

ولفت إلى وجود الآلاف من الأطباء على استعداد ليشاركوا فى فرق الدعم الطبي محل زملائهم فى أى وقت، لافتة إلى أن تلك المواقف بدأت من الفريق الطبى الذى سافر لإجلاء المصريين من ووهان.

وأوضح أن هناك تقارير لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هناك درجة من درجات الخطورة والعدوى يتعرض لها الأطباء والتمريض في كل دول العالم، ولكن في الدول النامية والتي لديها مشكلة فى القطاع الصحي العدوى تكون المشكلة أكبر بكثير.