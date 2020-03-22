أخبار مصر | برلماني يشيد بدور القوات المسلحة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بدور القوات المسلحة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، تحية قلبية لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة على نجاحها وأدائها المهني والإحترافي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال مسعود في بيان أصدره اليوم الأحد، إن قواتنا المسلحة الباسلة تقوم بدور كبير في حماية الجبهتين الخارجية والداخلية لمصر، مؤكدا أن ماقامت به القوات المسلحة في مواجهة كورونا كان محل تقديرًا واحترامًا من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأكد على أن التاريخ والواقع أكدا للشعب المصري العظيم أن القوات المسلحة لاتتوانى لحظة في الدفاع عن مصر وشعبها في مواجهة جميع الأزمات التي تتعرض لها الدولة المصرية.
وناشد عضو مجلس النواب الشعب المصري العظيم مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود جميع مؤسسات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا على تجاوز هذه الأزمة.
وواصلت القوات المسلحة المصرية، في وقت سابق من اليوم، مواجهة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية الشعب المصري من الإصابة بهذا الفيروس.
وقامت قوات الجيش المصري بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.
كانت إدارة الحرب الكيميائية قد قامت بإجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات المسلحة أسهمت في تعقيم جامعتي عين شمس والأزهر، لافتا إلى أن القوات المسلحة كلفت إدارة الحرب الكيماوية بتطهير الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.