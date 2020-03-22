أخبار مصر | برلماني يشيد بدور القوات المسلحة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بدور القوات المسلحة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، تحية قلبية لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة على نجاحها وأدائها المهني والإحترافي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مسعود في بيان أصدره اليوم الأحد، إن قواتنا المسلحة الباسلة تقوم بدور كبير في حماية الجبهتين الخارجية والداخلية لمصر، مؤكدا أن ماقامت به القوات المسلحة في مواجهة كورونا كان محل تقديرًا واحترامًا من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأكد على أن التاريخ والواقع أكدا للشعب المصري العظيم أن القوات المسلحة لاتتوانى لحظة في الدفاع عن مصر وشعبها في مواجهة جميع الأزمات التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وناشد عضو مجلس النواب الشعب المصري العظيم مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود جميع مؤسسات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا على تجاوز هذه الأزمة. Advertisements