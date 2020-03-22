أخبار مصر | نائب: تطبيق نظام التعليم عن بعد اختبار حقيقي لمنظومة الرقمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب: تطبيق نظام التعليم عن بعد اختبار حقيقي لمنظومة الرقمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم في البرلمان، أن تطبيق نظام التعلم عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء كشهادة نجاح تؤكد انتصار مصر في معركة الرقمنة التي يعتبرها الرئيس السيسي ضرورة ملحة في قائمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض مصر، لقدرتها على المساعدة في حل المشكلات، ولدورها المؤثر في ضبط الأداء والسرعة.

وأوضح بركات في بيان اليوم الأحد: أننا في هذه التجربة وجدنا أننا أمام نظام تعليمي صارم وجاد ومنظم للغاية بفضل البنية الأساسية التي تعمل عليها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي منذ سنوات، وكان فيروس كورونا هو التحدي الأول الحقيقي أمام هذه البنية، وسينجح فيه الجميع، حيث الالتزام الشديد بمواعيد بث المحاضرات، والأحاديث والمناقشات المتبادلة مع الأساتذة وطرح الأسئلة وتلقي إجاباتها على الفور، بالإضافة إلى نظام الامتحان الجديد.

وأشار أن الدولة المصرية لطالما رأت في التحول الرقمي الحل لكثير من مشكلات التنمية، ويعزز استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في كافة المجالات، مضيفا: أنها استخدمت وسائل وبدائل مختلفة أتاحتها الرقمنة لضمان وصول الخدمات التعليمية بسهولة ويسر لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، للحفاظ على مستواهم التعليمي للأبناء خاصة مع بدء العد التنازلي لامتحانات نهاية العام.

Advertisements