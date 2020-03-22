أخبار مصر | في ذكرى تأسيسها.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى تأسيسها.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ 75 عامًا تأسست جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 مارس عام 1945، وهي منظمة إقليمه وجمعية تطوعية تضم الدول الناطقة باللغة العربية والتي تستخدمها كلغة رسمية.

والدول المؤسسة للجامعة، هي: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، والمملكة العربية السعودية، واليمن، أما الأعضاء الآخرون فهم: ليبيا، والسودان، وتونس، والمغرب، والكويت، والجزائر، والبحرين، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وموريتانيا، والصومال، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وجيبوتي، وجزر القمر. هدف جامعة العربية تهدف الجامعة العربية إلى تنسيق سياسية مشتركة بين الدول وحل النزاعات بين أعضائها، وتسهيل وتقوية البرامج الاقتصادية، والسياسيّة، والاجتماعية، والثقافية، لتعزيز رفاهية الدول الأعضاء، إذ تقوم بذلك من خلال بعض منظماتها مثل: المنظمة العربية للتربية، والثقافة، والعلوم، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. أول أمين عام حدد الميثاق 20 مادة لمقاصد الجامعة ونظام عملها، وقد جرت مراسم التوقيع على هذه الوثيقة التاريخية في البهو الرئيسي لقصر الزعفران في القاهرة.

وبعد مناقشات مستفيضة لثلاث تسميات مقترحة، أولاها "التحالف العربي"، وثانيتها "الاتحاد العربي"، وثالثتها "الجامعة العربية"، أيدت اللجنة التحضيرية تسمية المنظمة الوليدة "جامعة الدول العربية". وتم اختيار عبد الرحمن عزام أمينًا عامًا للجامعة، ليكون أول أمين عام في تاريخ الجامعة العربية، وتولى المنصب حتى سنة 1952. قرارات جامعة العربية

تضم جامعة الدول العربية 22 دولة، بما فيها فلسطين التي تم الاعتراف بها كدولة مستقلة، ومن القرارات ففي نوفمبر 2011، تم تعليق مشاركة دولة سوريا في المنظمة؛ بسبب قمع الحكومة بالحرب الأهلية، كما طُردت مصر من المنظمة في الفترة الممتدة بين عامي 1979 إلى 1991؛ بسبب معاهدة السلام التي دخلت بها مع إسرائيل. إنجازات جامعة العربية 1_ دعمت الجامعة سوريا ولبنان في نزاعاتهما مع فرنسا. Advertisements 2- طالبت باستقلال ليبيا عام 1945. 3-أعربت عن اعترضها في تشكيل دولة يهودية في أرض فلسطين وطالبت باستقلال فلسطين بالكامل، وعندما أُنشئت دولة إسرائيل في عام 1948، هاجمتها دول المنظمة بشكل مشترك، ولكن إسرائيل قاومت ذلك بنجاح، وحافظت الجامعة على استمرارية مقاطعتها لإسرائيل وللشركات التي تتاجر معها.

4-تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مشترك في 13 أبريل 1950.

5- عقد المؤتمر العربي الأول للبترول في عام 1959.

6-دعمت تونس في صراعها مع فرنسا عام 1961. 7-أسست مؤتمرات القمة في الفترة من 1964 إلى 1965 قيادة عسكرية عربية مشتركة، لكنها فشلت في تنفيذ استراتيجية موحدة لتحرير فلسطين. 8- في عام 1964 أُنشئت المنظمة العربية للتربية، والثقافة، والعلوم، ومنحت الجامعة العربية منظمة التحرير الفلسطينية العضوية بصفة مراقب بالرغم من اعتراض الأردن. 9-ألغت الجامعة عضوية مصر؛ بسبب معاهدتها مع إسرائيل، ونتج عن ذلك نقل مقر الجامعة إلى تونس. 10- منحت فلسطين العضوية الكاملة عام 1978. 11-وافقت الجامعة على خطة منظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع إسرائيل في عام 1988.