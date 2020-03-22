أخبار مصر | 4 قرارات لوزير السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قرارات لوزير السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أربعة قرارات صباح اليوم الأحد، في إطار تمكين الكفاءات من أبناءها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، وكذلك الاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، وسعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

جاءت أبرز القرارات، تصعيد الدكتور جمال مصطفى حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن يخلفه في منصب رئيس القطاع الدكتور أسامة طلعت أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

وتم تصعيد يمنى البحار، التي كانت تشغل منصب معاون الوزير للشئون الفنية، لتشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، كما كلف الوزير أحمد عبيد، لشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير.

وجاءت القرارات الأربعة بطريق الندب الكلي لمدة عام، في إطار دفع دماء جديدة بأروقة الوزارة مما يحسن من سير العمل ويدفع به إلى الأمام.