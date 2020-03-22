أخبار مصر | الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وللحفاظ على أنفسنا من فيروس كورونا، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي ينصح بالقيام بها للحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس كورونا، ومنها:

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن فيروس كورونا لا يتأثر في ارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس، فهذا النوع من الفيروسات يتعايش في العديد من البلاد سواء كان طقسها جاف أو بارد أو حار، انتشر في الإمارات والسعودية فهي بلاد طقسها حار، وأيضا في أوربا بالرغم من طقسها البارد.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لعدم ضعف جهاز المناعي، ومن هنا ورد سؤال في أذهان المواطنين مفاداه "هل يزيد انتشار فيروس كورونا في ظل انخفاض درجة حرارة الطقس؟".

وأوضحت: أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن يوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا، مشيرة إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.

وأكدت: أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

وأشارت أنه بداية من اليوم الأحد، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

وأكدت شاكر، أنه بداية من اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

أعلنت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، استمرار في تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لـ5 درجات، إذ سجلت درجات الحرارة على القاهرة أول أمس الجمعة وأمس، 17 درجة.

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد: إن طقس اليوم الأحد، يشهد استمرارًا في تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لـ5 درجات حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة أول أمس الجمعة وأمس السبت، 17 درجة.

وقالت: إنه بداية من اليوم الأحد، سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

وأضافت أنه "توجد فرصا لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

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وأشارت إلى أنه بداية من اليوم الأحد، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع غدا الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

وأوضحت أن فصل الربيع، يشهد ظواهرا جوية حادة وسريعة، فيمكن ليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا، وأن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.