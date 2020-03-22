أخبار مصر | كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كليات جامعة القاهرة تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

د. علم الدين: الدكتور الخشت يتابع مع عمداء الكليات تطبيق التعليم الإليكتروني خلال فترة تعليق الدراسة

د. علم الدين: الجامعة لديها خطة مسبقة للتعليم عن بُعد تعتمد على وسائل غير تقليدية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إن معظم كليات الجامعة انتهت من تهيئة ورفع مقرراتها الدراسية على مواقعها وإتاحتها للطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هناك اقبالًا ملحوظًا من الأساتذة وتفاعلًا من الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان اليوم الأحد، أن هناك تنوعًا في أساليب التلقي والتفاعل مع المقررات الدراسية الإليكترونية، حيث تتنوع بين المحاضرات التليفزيونية والتسجيلات الصوتية إلى جانب المقررات الإليكترونية المزودة بالشروح التوضيحية.

وأضاف أن الكليات حددت جدولًا للجلسات التفاعلية بين الطلاب والأساتذة بالاستعانة بعدد من برامج وتطبيقات التعليم عن بُعد. Advertisements من ناحيته، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة: إن الدكتور محمد الخشت يتابع مع النواب وعمداء الكليات، تطبيق تقنيات التعليم الإليكتروني من خلال المنصة الرقمية للجامعة كبديل للعملية التعليمية التقليدية، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور الخشت، أعدت خطة مسبقة للتعليم الالكتروني والدراسة عن بُعد، وقامت بتنفيذها في الكليات بمجرد صدور قرار تعليق الدراسة، وأن خطة الجامعة تعتمد على وسائل غير تقليدية، لافتا إلى أن البنية التحتية للجامعة قوية. وأضاف أن الدكتور محمد الخشت، وجه الإدارات المختصة بتوفير كافة الامكانات التى تحتاجها الكليات لإنجاح التجربة وصرف مكافآت إضافية للكوادر الفنية المعاونة التي يعمل بعضها على مدار اليوم، في أعمال تهيئة المقررات إليكترونيًا ورفعها على مواقع الكليات.