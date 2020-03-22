مصر | 8 نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث في الشبورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث في الشبورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر. وجاءت توقعات الهيئة كالتالي: القاهرة الكبرى يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. السواحل الشمالية الغربية يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة للأتربة غربًا. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة. شمال الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. جنوب الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 21 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 20 Advertisements درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 23 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 24 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 24 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 19 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 22 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 23 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 22 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 21 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 20

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