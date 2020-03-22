مصر | نادي القضاة يوضح طبيعة عمل مبادرة أهل مصر لمجابهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يوضح طبيعة عمل مبادرة أهل مصر لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يوجه المبادرة التي أطلقها بشأن إنشاء صندوق كفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا، إلى صندوق تحيا مصر، بحساب "الأزمات والكوارث" ويدعو جميع المصريين للمشاركة فيه لدعم هذه الأسر.

وأضاف"السيد"، أن هناك العديد من الأسر التي حل بها الضرر جراء فيروس كورونا، ومنهم الاسر التي تعتمد على دخل يومي، وإجراءات الدولة الهامة في الفترة الأخيره ستؤثر عليهم مما استوجب مساندتهم، والوقوف بجانبهم، وتقديم الإعانات لهم سواء بشكل مادي أو عيني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إلى أن صندوق تحيا مصر بحساباته المختلفة، سواء القضاء علي العشوائيات أو البنية التحتية يوجد به حساب خاص لمواجهة الأزمات، وهو الخاص بتلك المبادرة، وأكد على أن القضاة ستكون في طليعة المساهمين في التبرع لهذه المبادرة.

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا كوباء عالمي، ولذلك لا تستطيع أي دولة بمفردها مهما كان حجمها وقوتها مواجهته بمفردها بدون الشعب، وأن المتأمل في المشهد العالمي يدرك جيدا أهمية دور الشعب وأن يكون شعب واعي، و مدركًا لحجم الموقف.

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وقال السيد، إنه في ظل الأزمة التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو، ما يستوجب تكاملًا وتعاونًا من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية

وتابع: وعليه فإن نادي قضاة مصر ومع حرصه على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية

وأضاف، أن النادي يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة.

وتابع: الصندوق ستشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم

وأكد أن قضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق، وشعب مصر كان وسيظل دوما يدا واحدة في مواجهة الملمات التي تحل بالبلاد، حفظ الله مصرنا الغالية وشعبها العظيم.