شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات لنقابة الأسنان لتأمين انتخابات التجديد النصفى 16 ابريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة اتخذ عدة قرارات احترازية خلال اجتماعه الأخير، لحماية الأطباء خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية بعد تأجيلها ليوم 16 أبريل المقبل، حتى فى حال إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن القرارات تتضمنت عقد الانتخابات فى مساحات مفتوحة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة، وسيتم عمل لجنة نظام لمنع التجمعات، والأطباء سيدخلون بشكل فردى للتصويت باللجان، بالإضافة إلى منع الدعاية الانتخابية فى إطار 20 متر من مقر الانتخاب أو اللجنة، لمنع الازدحام، ولتتماشى النقابة مع القانون الذى ينص على أن الانتخابات تُجرى فى المقرات الفرعية للنقابة بالمحافظات، تم اتخاذ قرار مجلس بأن الأماكن التى ستأجرها النقابات الفرعية يتم اعتبارها مقر مؤقت للنقابات، حتى لا يتم ارتكاب مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن النقابة ستوفر كمامات، ومطهرات مثل الكحول مثلا، وأقلام بأعداد كافية، لعدم تداولها بين الأطباء، بلجان الاقتراع، بحيث أن يكون كل عضو تم تأمينه أثناء التصويت، ويتم منع انتشار العدوى بأى فيروسات.

Advertisements

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنت إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الأخير، تأجيل إجراء الانتخابات من 26 مارس الجارى، ليتم عقدها فى 16 أبريل 2020، مالم يرد حكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة، بعدم جواز التأجيل، على أن تتولى هيئة مكتب النقابة إدارة العملية الانتخابية، بعد اعتذار كل من: الدكتور مراد عبد السلام، النقيب الأسبق، والدكتور أحمد صديق، والدكتور طارق الشرقاوى، من لجنة الاشراف على الانتخابات.

ويأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، والتى كان من بينها منع التجمعات لمدة أسبوعين.