12 اجراء لـ" الأعلى للجامعات " للتعامل مع سيناريوهات انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرئيسية للتعامل مع فيروس كورونا ، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، والتي تمثلت في 12 اجراء وهى: التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس فى خطابه للمديرين التنفيذين خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70 % . تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سرير وإعدادها حال الاحتياج إليها . تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية . التأكد من صلاحية أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية . توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة . التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها . عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام ....)، مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي . التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة ستة أشهر قادمة . التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس . التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة .

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