شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من قراء الخليج 365 يؤيدون تغليظ عقوبة استغلال الأزمات ورفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى 97% من قراء الخليج 365 موافقتهم على مقترح تغليظ العقوبة على التجار مستغلى الأزمات، لرفع أسعار السلع، واحتكارها، بالتزامن مع الحملات التي تنفذ على الأسواق على مستوى الجمهورية.

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وكان الخليج 365، أجرى استطلاعا لقرائه، عن مدى الموافقة على تغليظ عقوبة استغلال الأزمات لرفع السلع، حيث أيد 97% من القراء المقترح، بينما رفضه 3 % فقط من إجمالي من شاركوا في الاستطلاع.

يأتي ذلك في الوقت الذى تنفذ فيه إدارات التموين المختلفة، بالتنسيق مع شرطة التموين حملات موسعة على كافة المحلات لمنع احتكار السلع الغذائية، والرقابة على الجودة وتواريخ الصلاحية، وذلك بالتزامن مع خطة الوقاية من فيروس كورونا التى تنفذها بكافة القطاعات والمديريات.