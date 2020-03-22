تصل لـ29 درجة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن السبت شهد استمرارًا في تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم وصلت لـ5 درجات حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة أول أمس الجمعة وأمس السبت، 17 درجة.

وأضافت شاكر، بداية من اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

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وأشارت إلى أنه بداية من اليوم الأحد، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

وأوضحت أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن ليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا، مشيرة إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.