عد مبادرة خليك في البيت مع خير جليس.. "الناشرين": الجمهور يبحث عن المطهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن تكبد الناشرين المصريين خسائر فادحة جراء الظروف العالمية التي يمر بها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلغاء معارض الكتب على مستوى العالم.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد تبنى مبادرة لتوصيل الكتاب للجمهور في المنازل، بدلًا من الاعتماد على المكتبات المنتشرة على مستوى القاهرة، وقال عبده: "الجمهور الآن لا يبحث عن الكتاب وإنما يبحث عن المطهرات وعن السلع الغذائية وغيرها من الأمور التي تشغل بال المواطن مع حالة الطوارئ التي يمر بها العالم كله خلال هذه الفترة".

ودشن اتحاد الناشرين المصريين، اليوم السبت، مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار "خليك في البيت مع خير جليس"، بهدف دعم الثقافة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة التواجد بالمنزل.

ودعا الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات خاصة على إصداراتهم بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.​